هجوم روسى على منطقتين بأوكرانيا ومقتل 8 مدنيين

جدة - نرمين السيد - قُتل ثمانية مدنيين، الأحد، فى قصف استهدف منطقتى خاركيف ودونيتسك، بينهم أربعة سقطوا فى مدينة ليمان الواقعة فى شرق أوكرانيا والمجاورة لخط الجبهة والمهددة بهجوم روسي، وفق ما أفاد حاكما المنطقتين.





وكتب بافلو كيريلنكو على تليجرام: "قصف روسى فى منطقة دونيتسك: مقتل أربعة مدنيين جميعهم من ليمان"، لافتا الى إصابة سبعة مدنيين أيضا فى هذه المدينة التى اضطر الجيش الأوكرانى أخيرا إلى الانسحاب منها مع تقدم القوات الروسية، وإعادة نشر قواته عند أطرافها. وأضاف الحاكم أن مدنيا قضى متأثرا بجروحه فى مدينة باخموت الأبعد مسافة عن خط الجبهة، وأن أربعة أشخاص أصيبوا فى أنحاء مختلفة فى الشرق الأوكراني.

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