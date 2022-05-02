“الأن” موعد صلاة عيد الفطر فى العراق 2022 لمتابعة مواعيد صلاة العيد فى بغداد والموصل وباقى المدن

موعد صلاة عيد الفطر في العراق، تظهر الأمة العربية والإسلامية في حالة انتظار كبير ليوم العيد وانتهاء شهر رمضان المبارك، مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك بدأ المسلمون الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بسعادة وفرح وسرور ويسألون عن موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2022، حيث تعتبر دولة العراق من أكبر الدول العربية الإسلامية ولذلك فهي وبالتالي تهتم باستقبال كل مناسبة دينية بفرح وسعادة وخاصة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، والحفاظ على روابط القرابة من خلال زيارتهم وكذلك العادات في شراء ملابس جديدة كما يذكر أن احتفالات الشعب العراقى لا تختلف كثيراً عن احتفالات الدول العربية الإسلامية الأخرى.

موعد صلاة عيد الفطر في العراق

تشكل ساعة صلاة عيد الفطر في العراق 2022 مصدر قلق لكثير من المواطنين في دولة العراق وخاصة المسلمين حيث ستكون صلاة عيد الفطر في العراق لهذا العام 1443-2022 في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بعد شروق الشمس في العاصمة العراق في اليوم الموافق 2 مايو 2022 1 شوال 1443 حسب تأكيد المسح والرؤية هلال شوال في التاسع والعشرين من رمضان، كما أنه من سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاة العيد تؤدى فور شروق الشمس لكن بعض أئمة المدارس الأربعة قالوا إنها تقام صلاة العيد بعد الفجر بـ 15 دقيقة فشروق الفجر إحياء مباشر لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

موعد انتهاء صلاة عيد الفطر

اعتاد المسلمون على اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم وكذلك في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث تبدأ من طلوع الشمس من الحديث الشريف عند طلوع الشمس بحربة لان الرسول نهى عن الصلاة بالرمح قبل طلوع الشمس كما جاء وعلم أصحابه أن صلاة العيد تستمر حتى الظهر وهو ما يؤكد ذلك أبي عمير بن أنس بن مالك. ويبدأتكبير صلاة العيد بعد انتهاء صلاة الصبح مباشرة حتى الموعد المحدد لصلاة العيد الذى تم وضعه فى العراق ومن سنن صلاة العيد الحرص على ارتداء افضل الملابس فى صلاة العيد وكذلك اكل تمر وهذه سنة عن نبينا محمد صل الله عليه وسلم