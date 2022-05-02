نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 باسمك الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 باسمك الرباعي ورقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بشكل مؤخر قد شهدت مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعاً كبيراً من اجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية بعد الاعلان رسمياً عن الانتهاء من عمليات رفع نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي واحدة من الروابط التي يتزايد عليها مؤشرات البحث على جوجل من قبل عدد كبير من الطلاب وكذلك السادة أولياء الأمور حيث يسعى لأجل التعرف على تلك النتائج نحو 30 ألف طالب وطالبة حيث قد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات على القبول الموازي ليصل أعداد المقبولين على القبول الموازي الى 35 الف طالب وطالبة ليتم الاعلان على ان المقبولين على القبول الموازي قد وصل عددهم إلى 21 ألف طالب وطالبة عليه نستعرض الان امام حضراتكم خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض الان امام حضراتكم خطوات الاستعلام المبسطة عن نتائج القبول الموازي الكترونياً على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر اللينك التالي”هنا”

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر فى النهاية على خانة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على وضعية ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي كلية الطب ان كانت طب بغداد او طب الكندي او طب النهرين او البصرة او الزهراء اوغيرها من التخصصات بعد ان تم الكشف من قبل المسؤولين على انه قد تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب على الشكل التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية