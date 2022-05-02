نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام ومعدلات القبول الموازي عبر موقع epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 جميع الأقسام نوافيكم بها الان كون تعد واحدة من النتائج التي شهدت حولها زيادة كبيرة على مؤشر البحث جوجل من قبل طلاب جميع المحافظات العراقية، بعد ان تم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي بإمكان الجميع الوصول اليها بشكل وبصورة الكترونية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 أصبح بمنتهي السهولة الممكنة الوصول والحصول عليها حيث قد تم الإعلان عن تفعيل رابط الكتروني مبسط وسهل للغاية تابع لوزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تم الاعلان عن الانتهاء من أعمال رفع نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf وذلك حتى يصبح بامكان سواء الطلاب أو السادة اولياء الامور من اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني بعد الانتهاء من تحديد معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي وكافة ماهو متعلق بالقبول الموازي بالاونة الاخيرة فى كافة المحافظات العراقية، عليه نستعرض الان ونتابع مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم فحص والاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى البساطة والسهولة فور اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على شكل ملفات pdf على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية العراقية من هنا

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

البدء فى النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل المقال بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج وذلك من أجل ان نساعدكم بالحصول على تلك النتائج بعد ان تم التأكيد على الاعلان رسمياً تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

شروط القبول الموازي بالعراق

نوافيكم الان ضوابط وشروط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن تفاصيل وشروط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث بعد الاعلان عن نتائج القبول الموازي باعلان قبول نحو 22 الف طالب وطالبة جاءت شروط القبول الموازي على النحو التالي:-