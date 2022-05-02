مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية

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عمر شويل - جدة مواقيت صلاة العيد في مصر والسعودية هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص في محركات البحث جوجل من قبل المواطنين السعوديين والمصريين والمقيمين حتى يتعرفوا على الموعد الصحيح لأداء شعائر صلاة العيد، وسوف يكون يوم الأحد الموافق 1/5/2022 هو المتمم لشهر رمضان على أن يكون يوم الأثنين 2/5/2002 هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مواعيد صلاة العيد الصحيحة في مصر والسعودية مع اختلاف فروق التوقيت والمكان التي تقام فيها صلاة العيد.

مواقيت صلاة العيد في مصر والسعودية

الكثير من الدول قامت باستطلاع الهلال وتعرفت على مواعيد صلاة العيد، حيث عادت الحياة إلى ما كانت عليه سابقا بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع الصلاة في المساجد والساحات، وذلك حفاظا على الأشخاص من الوباء ولكن في عامنا الحالي انتقل عدد كبير من المسلمين من جميع أنحاء العالم حتى يتم تأدية عمرة رمضان، والآن نقدم لكم مواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية.

مواقيت صلاة العيد في مصر والسعودية

الكثير من المسلمين يبحثون عن موعد صلاة العيد في كثير من البلاد؛ حيث أن يختلف موعد صلاة العيد من مكان لآخر، وإليكم الآن موعد صلاة العيد في مصر والسعودية، وهو كالآتي:

صلاة عيد الفطر بالسعودية صلاة عيد الفطر في مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة 6.8 صباحا. صلاة العيد في مدينة الرياض في تمام الساعة 5.36 صباحا. صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة 6.4 صباحا. صلاة العيد في مدينة الدمام في تمام الساعة 5.19 صباحا. صلاة العيد في مدينة تبوك في تمام الساعة 6.10 صباحا. صلاة العيد في مدينة عرعر في تمام الساعة 5.45 صباحا. صلاة العيد في مدينة جازان في تمام الساعة 6.5 صباحا.

صلاة عيد الفطر في مصر

تختلف مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك من مكان إلى أخر حسب الموقع الجغرافي في كل مكان، وتتمثل المواعيد في الآتي:

صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 5:36 صباحا.

صلاة العيد في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 5:41 صباحا.

ولقد كانت هذه مواقيت صلاة العيد في كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك على أن يتم مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، وذلك حتى لا يختلط الأمر على أحد عند البحث عن مواعيد الصلاة، وذلك حتى يتسنى على جميع المسلمين أداء صلاة العيد في موعدها المحدد طبقا للمحافظة الذي يقيم فيها كل شخص.