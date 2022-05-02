جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن إدارة المطار العراقى أن "إدارة مطار بغداد الدولى تود أن توضح لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة فى المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار بغداد الدولى: استئناف حركة الملاحة الجوية وعودتها إلى طبيعتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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