العالم اليوم - لافروف: روسيا ملتزمة بالعمل على منع اندلاع حرب نووية

انتم الان تتابعون خبر لافروف: روسيا ملتزمة بالعمل على منع اندلاع حرب نووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 12:21 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية الأحد، إن بلاده ملتزمة تماما بالعمل على منع اندلاع حرب نووية.

وأضاف، متحدثا بالروسية من خلال مترجم إيطالي: "الإعلام الغربي يُسيء تفسير التهديدات الروسية". وأردف: "روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقا".

وقال وزير الخارجية الروسي، الاثنين الماضي، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بسبب أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله، السبت، إن روسيا ترى أنه ينبغي إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد الأدنى، وأنه يتعين منع أي صراع مسلح بين القوى النووية.

وقال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية، إن جميع القوى النووية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية.

ومع ذلك قالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها لا تعتقد أن هناك تهديدا باستخدام روسيا للأسلحة النووية، على الرغم من التصعيد الأخير في خطاب موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن يرماكوف قوله، إن القوى النووية الرئيسية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق التي اشتركت في صياغتها.

وكان يشير بذلك إلى بيان مشترك نشرته روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في يناير، ووافقت فيه الدول الخمس، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنه يجب تفادي المزيد من انتشار الأسلحة النووية، وتجنب نشوب حرب نووية.

ونقلت الوكالة عن يرماكوف قوله: "مخاطر الحرب النووية، التي لا ينبغي إطلاق العنان لها أبدا، يجب أن تبقى عند أدنى حد، لا سيما من خلال منع أي صراع مسلح بين القوى النووية".

وأضاف: "من الواضح أن روسيا تلتزم بهذا التفاهم".