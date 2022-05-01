موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الإمارات كشفت عنه الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت الهيئة أن مواعيد صلاة العيد تختلف من إمارة إلى أخرى ومن منطلقة إلى أخرى، بدقائق معدودة، كما وبدأت الإمارات العربية المتحدة منذ تم الإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك، في الإعداد لاستقبال العيد من خلال تجهيز مختلف المساجد والساحات التابعة، لإقامة صلاة العيد، فضلًا عن الاحتفالات التي تقوم الدولة بتنظيمها.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الإمارات

وكانت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، قد كشفت عن مواعيد صلاة العيد بمختلف المدن والمحافظات التابعة للدولة، لمساعدة المواطنين والمقيمين بالدولة، على الاستعداد لصلاة العيد، وتقام صلاة العيد بعد شروق شمس يوم الأول من شهر شوال بنحو ربع ساعة، ومن وبهذا ستقام صلاة العيد في التوقيت التالي:

صلاة العيد في أبو ظبي الساعة 6:03 صباحًا.

صلاة العيد في دبي الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة العيد في الشارقة الساعة 5:58 صباحًا

صلاة العيد في عجمان الساعة 5:58 صباحًا.

صلاة العيد في أم القيوين الساعة 5:57 صباحًا.

صلاة العيد في رأس الخيمة الساعة 5:56 صباحًا.

صلاة العيد في الفجيرة الساعة 5:56 صباحًا.

صلاة العيد في العين الساعة 5:57 صباحًا.

صلاة العيد في الظفرة الساعة 6:08 صباحًا.

صلاة العيد في خورفكان الساعة 5:55 صباحًا.

هذا وتستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443، من خلال الاحتفالات والفعاليات التي سيتم تنظيمها بداخل البلد، حيث ستقوم الإمارات بإقامة المسابقات والعروض والحفلات الغنائية للأطفال، بجانب المسرحيات والعروض الكوميدية والدرامية بغرض التسلية والاستمتاع في إجازة العيد.

كما وستبدأ الدولة الألعاب النارية والفعاليات الاحتفالية ضمن العديد من البرامج المنظمة من قبل الجهة الرسمية بالدولة، من فجر يوم العيد وحتى انتهاء الإجازة المخصصة من حكومة الدولة، وتوفر دولة الإمارات للمواطنين والمقيمين بها أجواء احتفالية رائعة، يمكن حضورها مع الأهل والأصدقاء في إجازة العيد الرائعة، كما أن عيد الفطر من المناسبات الرئيسية التي تقوم دولة الإمارات بالاحتفال بها، من خلال إجازة طويلة وفعاليات احتفالية رائعة.