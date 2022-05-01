نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 .. محدد بالدقائق جميع الولايات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 يحتاج معرفتها العرب والأجانب في الولايات المتحدة الامريكية، حيث أن موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 تهم المسلمين الذين يعيشون في أمريكا هذه الأيام كي يشعرون بحلول اول أيام عيد الفطر ٢٠٢٢. ولهذا يسألون عن توقيت صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 في اول أيام عيد الفطر في أمريكا 1443 هجريًا- 2022 ميلاديًا.

موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022

صلاة العيد الفطر في الولايات المتحدة الأمريكية ينتظرها العديد من المسلمين ويتساءلون عن توقيت صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 وذلك في مدن مختلفة من أمريكا سواءً كانوا من الذين ولدوا في أمريكا أو من المقيمين هناك. لذا نجدهم مهتمون بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 اول أيام عيد الفطر ٢٠٢٢ كي يشعرون بفرحة عيد الفطر 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا مثل باقي الدول العربية.

عيد الفطر 2022 أمريكا

عيد الفطر 2022 أمريكا يحاول بعض المستوطنين في الولايات المتحدة الامريكية. الاستمتاع بالعيد وذلك من خلال تزين المساجد المتوفرة للمسلمين في هذه البلد. استعدادًا لاستقبال اول أيام عيد الفطر ٢٠٢٢ ميلاديًا – 1443 هجريًا.

صلاة اول أيام عيد الفطر ٢٠٢٢ في الولايات المتحدة الامريكية

صلاة اول أيام عيد الفطر ٢٠٢٢ في الولايات المتحدة الامريكية. ننشر تفاصيلها من خلال كل ولاية في أمريكا، حيث أن صلاة العيد في مدينة نيويورك ستكون 6:13 صباحًا. بينما صلاة العيد في ولاية واشنطن دي سي 6:29 صباحًا وولاية تكساس سيتي صلاة اول أيام عيد الفطر ٢٠٢٢ ستكون في تمام الساعة 6:57 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 أمريكا

عيد الفطر 2022 أمريكا تكون صلاة العيد في مدينة ألاسكا 5:20 صباحًا. أما مدينة فلوريدا تكون صلاة العيد بها الساعة 7:41 صباحًا. وفي صلاة عيد الفطر 2022 أمريكا مدينة جورجيا تبدأ الساعة 6:16 صباحًا.

متى عيد الفطر 2022 في أمريكا

متى عيد الفطر 2022 في أمريكا يسأل هذا السؤال المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية. وهو يوم الاثنين 2 مايو، حيث توقيت صلاة عيد الفطر في أمريكا 2022 في مدينة بنسلفانيا 6:13 صباحًا. في مدينة كاليفورنيا الساعة 6:19 صباحًا وولاية ميسيسيبي الساعة 6:12 صباحًا وولاية ميشيغان سيتي تبدأ صلاة العيد الساع 6:37 صباحًا.