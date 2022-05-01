نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في دبي 2022 .. الإمارات تُزين الشوارع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في دبي 2022 يسأل عنها المسلمين في الإمارات العربية المتحدة من المسلمين المقيمين هناك سواء من مواطنين الاصلين او الزائرين كما يسألون عن متى أول يوم عيد الفطر 2022 و موعد صلاة عيد الفطر في دبي 2022 وذلك في جميع المدن في الامارات ومنها دبي لذا ننشر توقيت صلاة عيد الفطر في دبي 2022 في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر في دبي 2022

تقام موعد صلاة عيد الفطر في دبي 2022 ميلاديًا – 1443 هجريًا في تمام الساعة 05:57 صباحًا .

موعد صلاة عيد الفطر في دبي 1443– 2022

ننشر توقيت صلاة عيد الفطر في دبي 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا. فتقام صلاة العيد في إمارة دبي 5:57 صباحًا وفق ماأعلنته البحوث الفلكية في الدولة ويتم استطلاع رؤية هلال شوال خلال الساعات القليلة المقبلة.

متى عيد الفطر في الإمارات 1443

ينتظر الشعب الاماراتي عيد الفطر في دبي حيث يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق يوم 2 مايو 2022 ميلاديًا – 1 شوال 1443 هجريًا وينتهي يوم الأربعاء إذ أن ثاني أيام عيد الفطر في الامارات يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 – 2 شوال 1443 وثالث أيام عيد الفطر في دبي يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 – 3 شوال 1443.

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 1443

يسأل المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 1443وهذا ما ننشره في السطور التالية بعد الكشف عن توقيت صلاة عيد الفطر:

صلاة عيد الفطر في الشارقة 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا في تمام الساعة 5:54 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في منطقة العين 6:05 صباحًا

صلاة عيد الفطر في منطقة دبا الحصن الساعة 6:09 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر بمدينة عجمان في تمام الساعة 5:53 صباحًا

صلاة العيد في أم القيوين 5:54 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر في زايد ستكون في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في مدينة الفجيرة 6:07 صباحًا

توقيت صلاة العيد في الرويس 6:07 صباحًا

صلاة العيد في خورفكان 6:09 صباحًا

توقيت صلاة العيد في خليفة 6:01 صباحًا

أول يوم عيد فطر في دبي

يحتفل المسلمين في دولة الامارات العربية المتحدة في بداية أول يوم عيد فطر في دبي داخل المساجد حيث يؤدون صلاة عيد الفطر 1443 – 2022 عقب تزيين المساجد وبعدها يؤدون الصلاة ويبدأ الكبار يعايدون على الأطفال وعلى الأقارب والأصدقاء في الساحات والشوارع.