موعد صلاة عيد الفطر في عمان 2022 .. وضوابط صارمة على المساجد

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في عمان 2022 من أبرز الدول الإسلامية التى تتنوع فيها المذاهب وفي كل الأحوال المسلمون حاليًا في كل مكان ينتظرون موعد صلاة عيد الفطر 2022 وضوابط الصلاة خاصة أن هناك ضوابط صارمة على المساجد من قبل وزارة الصحة لضمان عدم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة الازدحام في صلاة العيد. لذا مع تحديد موعد صلاة عيد الفطر في عمان 2022 صدرت الضوابط. وجعلت الكثيرون يتساءلون عن كيفية أداء صلاة العيد في المنزل حتى لا يغفلون عن سنة صلاة العيد فهي من السنن المؤكدة.

موعد صلاة عيد الفطر في عمان 2022

حددت وزارة الأوقاف توقيت صلاة عيد الفطر في عمان 2022 على أن تبدأ في تمام الساعة 5:46 دقيقة في صباح أول أيام عيد الفطر وتستمر حتى موعد صلاة الظهر خلال اليوم. وحسبما أعلنت البحوث الفلكية.. فأن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يكون في 2 مايوم 2022. وينتهى في الأربعاء الموافق 4 مايو 2022م. ويعود الموظفون إلى العمل يوم الخميس بتاريخ 5 مايو 2022م.

توقيت صلاة عيد الفطر في عمان 1443

في إطار تحديد توقيت صلاة عيد الفطر في عمان 1443 يجب العلم أن اللجنة العليا العمانية لمواجهة الفيروس قرّرت أن صلاة عيد الفطر المبارك في عمان 2022 تكون مقتصرة على المساجد فقط لمن تلقوا لقاح كورونا لتجنب زيادة أعداد الإصابات بالفيروس. وإلى الآن لم تعلن وزارة الأوقاف أسماء المساجد التي ستقام فيها الصلاة في عمان.

كيفية أداء صلاة العيد في المنزل

لا تختلف صلاة عيد الفطر في المسجد عن صلاة العيد في المسجد فهى تتحدد على النحو الآتي:

الصلاة ركعتان.

الأولى تكون فيه 7 تكبيرات.

ثم قراءة سورة الفاتحة وسورة قرآنية معاها.

يكمل صلاة الركعة الأولي.

أداء الركعة الثانية.

يتم التكبير 5 تكبيرات.

بعدها الفاتحة وسورة قرآنية.

يستكمل صلاته ويختم صلاته بالتشهد والتسليم.

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان 5.107 مليون. فهي من أكثر الدول العربية استقرارًا وحاليًا ينتظرون توقيت صلاة عيد الفطر في عمان 2022 بعد استطلاع رؤية هلال شوال والتأكد من أن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.