نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة عيد الفطر بالعراق 2022 الموعد في كل منطقة وأهم مظاهر الاحتفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاة عيد الفطر بالعراق 2022، العراق من الدول التي قد أعلنت أن الاثنين الموافق الثاني من مايو لعام 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك ومنذ ذلك الإعلان ازدادت معدلات البحث عن مواقيت صلاة العيد حيص يحرص المسلمون والأطفال على حضور صلاة العيد في المساجد والساحات وذلك وفق مواعيد محددة يحرص الجميع عن عدم التأخر عنها والاستعداد التام لها وفي هذا المقال سنطلعكم على مواعيد صلاة العيد في المدن العراقية.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بدولة العراق2022

بعد انتهاء الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان الكريم يمن الله على عباده المسلمون بفرحة العيد فهو أول عيد عند المسلمين وله شعائر وطقوس معينة لكل دولة وفي بداية اليوم يحرصون على أداء الصلاة وجاءت مواعيد الصلاة بالمدن العراقية كالتالي:

في بغداد ستبدأ صلاة العيد عند الساعة5:11 صباحاً وفي نفس التوقيت في محافظات( أربيل والأنبار وبابل والبصرة والقادسية ونينوي وكركوك وذي قار).

وفي محافظة ديالي تبدأ الصلاة عند الساعة 5:12 صباحاً وفي نفس التوقيت في محافظات( صلاح الدين والمثني والسليمانية ودهوك.

وبحسب السنة النبوية تبدأ الصلاة بعد شروق الشمس حيث كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يقوم بأداء صلاة العيد قبل شروق الشمس ولكن كان ينتظر رسول الله صلي الله عليه وسلم شروق الشمس وبعدها كان يدعوا الصحابة والمسلمين لأداء الصلاة.

كيف يحتفل العراقيون بالعيد وأهم مظاهر الاحتفالات

يستقبل المسلمين في العراق الثاني من أيار 2022 الموافق الأول من شوال للعام الهجري 1443 أول أيام عيد الفطر المبارك ويحتفلون بالشوارع وزيارات الأهل والأصدقاء والذهاب بالأطفال إلى أماكن الألعاب للاستمتاع بأجواء العيد ويقبلون على شراء الحلويات ومخبوزات العيد كما انه من ضمن العادات القديمة لدي العراقيين التي يحرصون عليه هي القيام بزيارة المقابر لكل من فقد حبيب وغالي كان يتمني وجوده في تلك الأيام ومشاركتهم تلك الفرحة عن طريق عمل زيارة وقراءة الفاتحة والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار فهي طقوس وعادات متوارثة يحرص كل جيل على إتباعها والقيام بها على أكمل وجه.