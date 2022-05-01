نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2022 .. وقائمة الجوامع والمصليات المفتوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2022 حددتها وزارة الأوقاف. فيحرص المسلمون على أداء سنة صلاة عيد الفطر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في المساجد والساحات المعدة والمهيئة من قبل الوزارة أو في المنزل. وتكون صلاة العيد ركعتان في الركعة الأولي 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات واستكمال الركعتين مثل أي صلاة. وتعرف آداب صلاة العيد بإنه يستحب فيه الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. فضلاً عن الإفطار بعد أذان الفجر مباشرة لاستقبال أول أيام عيد الفطر 2022 بأكل بعض التمرات قبل الخروج للصلاة في موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2022 المحدد بشكل دقيق.

موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2022

تبدأ صلاة العيد في قطر 2022 عقب شروق الشمس بتوقيت زمني يتراوح من 15 لـ 20 دقيقة. ولكن في كل الأحوال حسب التوقيت الزمني ومركز الفلك الدولي. تكون إقامة صلاة عيد الفطر في الدوحة بتمام الساعة (5.12) في المساجد والمُصليات المخصصة من قبل وزارة الأوقاف والمعلنة رسميًا.

صلاة العيد في قطر 2022

في إطار تحديد توقيت صلاة عيد الفطر في قطر 2022. خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قائمة بالمصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك 2022. وسط إجراءات احترازية مشددة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين المصليين. وجهزت الوزارة 520 من الجوامع والمصليات في كافة مناطق الدولة لاستقبال جموع المصلين لاستقبال أول أيام عيد الفطر 2022.

أماكن صلاة العيد في قطر

وجاءت قائمة الجوامع والمصليات المخصصة للصلاة من خلال الآتي:

أول أيام عيد الفطر 2022

أعلن مركز الفلك الدولي أن أول أيام عيد الفطر 2022 يوم الأثنين الموافق 2 مايو 2022 واستعدت جوامع قطر والشوارع بالتزيين لاستقبال عيد الفطر المبارك وانتظار توقيت صلاة عيد الفطر في قطر 2022. وينتهى عيد الفطر يوم الأربعاء 4 مايو على أن يعود الموظفين في القطاع العام والخاص لأعمالهم في يوم الخميس 5 مايو. فهو من أعظم المناسبات عن المسلمين التى تتكرر كل عام وسط فرحة عارمة ونشر تهئنة يوم العيد بعبارات المحبة وزيارة الأقارب والتنزه مع الأسر والأصدقاء خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.