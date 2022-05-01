روسيا: تفجير جسر السكك الحديدية فى كورسك عمل إرهابى

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة على قناتها على تطبيق "تليجرام" إن "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقًا جنائيًا فى انفجار جسر فى منطقة كورسك بموجب المادة 205 من القانون الجنائى الروسى على أنه "عمل إرهابى".
ووفقا للسلطات الروسية تم زرع عبوة ناسفة وتفجيرها على جسر يقع على بعد 67 كيلومترا (41 ميلا) من السكة الحديد بالقرب من قرية روسكايا كونوبيلكا فى منطقة كورسك، وأدى الانفجار إلى انهيار جزئى للجسر.
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