العالم اليوم - سقوط ستة صواريخ قرب مصفاة نفط في إقليم كردستان العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 مايو 2022 11:16 مساءً - سقطت ستة صواريخ كاتيوشا، مساء الأحد، في محافظة أربيل الواقعة في كردستان في شمال العراق في منطقة مجاورة لمصفاة نفط، كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، في هجوم أسفر عن أضرار محدودة.

وأفاد مصدران فضلا عدم الكشف عن هويتيهما بإصابة المنشأة بـ"صاروخين" وتعرضها لأضرار، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال أحد المصدرين إن "صاروخين سقطا داخل المصفاة وبالتحديد محطة تسمى بالمحطة السادسة"، مضيفاً أنه "توجد أضرار بسيطة" إثر حريق اندلع، لكن "تمت السيطرة على الوضع بسرعة". وأشار إلى أن "الصواريخ الباقية سقطت بالقرب من المصفاة".

في غضون ذلك، لم تعلن أية جهة مسؤولتيها عن الهجوم بعد.

وسقطت الصواريخ على بعد حوالى 5 كيلومترات من مصفاة كوروكوسك للنفط، وهي واحدة من أهم مصافي الإقليم ذي الحكم الذاتي والغني بالنفط، وتقع في شمال غرب محافظة أربيل، كما أفاد مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته.

وجاء في بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن "ستة صواريخ وقعت قرب نهز الزاب في حدود قضاء خبات" في محافظة أربيل، و"لم تتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية".

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن "الصواريخ أطلقت من حدود ناحية برطلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى" المجاورة، والتابعة لسلطة الحكومة الاتحادية.

وسيطر تنظيم داعش على محافظة نينوى وعاصمتها الموصل منذ عام 2014 حتى العام 2017 حين تم تحريرها بعد معارك ضارية.

واستهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومتراً شمال غرب أربيل، مطلع أبريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.