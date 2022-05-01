link direct الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 وشروط القبول بالجامعات العراقية جميع الأقسام والمحافظات

الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 حيث تعتبر نتيجة القبول الموازي من أكثر الكلمات البحثية التي يقوم الآلاف من الطلاب العراقيين بالبحث عنها يوميًا، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بدلًا من ضرورة الذهاب للمدرسة، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى أن الإنترنت أصبح من الوسائل الحديثة والمتطورة التي لا يخلو منها أي منزل في الوقت الحالي، وخلال مقالنا اليوم سوف نستعرض معكم طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي وشروط القبول في الجامعات العراقية.

الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022

تعتبر نتيجة القبول الموازي من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب، فقد أوضحت وزارة التعليم العراقية أن نسبة القبول هذا العام جيدة جدًا مقارنة بنسبة العام الماضي مؤكدة أنه تم قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة في مختلف جامعات العراق، كما أكدت الوزارة أن نتيجة القبول الموازي سيتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي ويستطيع جميع الطلبة والطالبات الحصول عليها عن طريق اتباع ما يلي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار أيقونة “نتائج الطلاب” من الخيارات الظاهرة بالموقع.

كتابة اسم الطالب الرباعي في الخانة المخصصة له.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المستعلم.

النقر على زر “استعلام” سيتم عرض النتيجة بالتفصيل على الفور.

شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها حتى يتم قبول الطلاب في الجامعات العراقية المختلفة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: