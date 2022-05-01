معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية على مستوي جميع المدن السعودية

مواعيد صلاة عيد الفطر السعودية، ستقام غدا صلاة العيد في كل أنحاء المملكة العربية السعودية كل محافظة على حسب التوقيت المحدد لها،وهذا بعد أن تم الإعلان غدا أن هلال شهر شوال استصعب رؤيته ولذلك رمضان ثلاثين يوما، وغدا الاثنين بداية غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، جدير بالذكر أن شروط صلاة العيد إقامتها في ساحات ومساجد واسعة وكبيرة، لذلك استعدت مدن المملكة وقامت بتجهيز الساحات والمساجد الواسعة لأداء صلاة العيد فيها، حيث قامت بتعقيمها وتنظيفها جيدا، ثم فرشها بالسجاد المعقم والنظيف، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية مواعيد صلاة عيد الفطر في السعودية .

صلاة العيد في السعودية 1443هـ

لا يوجد شروط بالمعنى الحرفي وإنما تحذيرات للمصلين ببعض الأمور للحفاظ على صحتهم وتجنب إصابتهم بفيروس كورونا، ولكن إلزاما على المصلين ارتداء الكمامة الطبية، وبعد إنتهاء الصلاة ممنوع التجمعات والازدحام.

مواعيد صلاة عيد الفطر في السعودية

وقت صلاة العيد في مكة المكرمة ستبدأ في الساعة ال6.4 صباحا.

أما موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض فسوف تكون في تمام الساعة الـ 5.32 صباحا.

أما المدينة المنورة ستكون صلاة العيد في تمام الساعة الـ 6.6 صباحا.

سيجتمع سكان مدينة الأحساء غدا في تمام الساعة ال5.15 صباحا لإقامة صلاة العيد.

سوف يذهبون سكان مدينة جدة لأداء صلاة العيد في تمام الساعة الـ 6.7 صباحا.

أما سكان مدينة نجران سوف يقيمون صلاة الفطر في الساعة الـ 5.59 صباحا.

مدينة الطائف سوف تصلي العيد غدا الاثنين في تمام الساعة الـ 6.2 صباحا.

ومدينة القطيف ستؤدي صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5.17 صباحا.

ونيوبي ستقيم صلاة الفطر في الساعة الـ 5.55 صباحا.

أما مدينة خميس مشيط سوف تصلي صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5.57 صباحا.

وسوف يؤدون سكان مدينة جازان صلاتهم في الساحات في تمام الساعة ال5.59 صباحا.

أما مدينة الدمام سوف يصلون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الـ 5.16 صباحا.

ومن المعروف انه سوف يبدأ التكبير بعد انتهاء صلاة الصبح مباشرة حتى موعد صلاة العيد فى كل مدينة فى المملكة العربية السعودية