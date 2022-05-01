بدون كفيل أجل أقساطك وأستلم تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة

بدون كفيل أجل أقساطك وأستلم تمويلك فورى ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات ومتطلبات جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة.

بدون كفيل أجل أقساطك وأستلم تمويلك فورى

تمويل فورى وسريع بدون كفيل ولا ضامن ، ياتى هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي يوفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة وذلك من أجل تسهيل السداد علي جميع العملاء ، ويوفر بنك البلاد أيضاً العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد بالمملكة.

أهم مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد