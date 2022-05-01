بدون كفيل أجل أقساطك وأستلم تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة

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بدون كفيل أجل أقساطك وأستلم تمويلك فورى ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات ومتطلبات جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة.
بدون كفيل أجل أقساطك وأستلم تمويلك فورى
تمويل فورى وسريع بدون كفيل ولا ضامن ، ياتى هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي يوفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة وذلك من أجل تسهيل السداد علي جميع العملاء ، ويوفر بنك البلاد أيضاً العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد بالمملكة.
أهم مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد
- قام بنك البلاد بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يوفر البنك التمويل الشخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.
- التمويل الشخصي من بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد.
- العملاء المتقاعدين يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج أيضاً.
- يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.
- يمكن للعميل الاستفادة من تأجيل قسط من كل عام.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى بنك البلاد ومتاحة لجميع العملاء.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل حتي 5 سنوات وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل.
- موظفي قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
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