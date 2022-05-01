موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 .. بعد استطلاع هلال شوال

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 ساعات تفصلنا عن استقبال موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات وذلك عقب الكشف عن رؤية الهلال في الامارات وتحديد أول عيد الفطر 2022 في الإمارات يوم الاثنين وكذلك في معظم الدول العربية. وبدأت استعدادات استقبال عيد الفطر. فتفرقنا ساعات قليلة عن موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 وجميع المسلمين يستعدون لتعظيم شعائر الله محافظين على أداب صلاة العيد من السنة النبوية. ووقتها يتم الكشف عن موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 – 1443 هجريًا .

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022

كشفت البحوث الفلكية عن توقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 حيث سيصلي المسلمين المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة صلاة عيد الفطر 2022 في الإمارات في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات

موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات يستقبله الشعب الإماراتي يوم الاثنين الموافق يوم 2 مايو 2022 ميلاديًا ويوافق يوم الاثنين 1 شوال 1443 هجريًا وينتهي توقيت عيد الفطر 2022 في الإمارات يوم الأربعاء 5 مايو 2022 – 3 شوال ويكون توقيت عيد الفطر 2022 في الإمارات في ثاني أيامه هو يوم الثلاثاء الموافق 3 مايوم 2022 – 2 شوال 1443 وثالث وقت عيد الفطر 2022 في الإمارات يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 – 3 شوال 1443.

رؤية الهلال في الامارات صلاة العيد1443 هجريًا – 2022

صلاة عيد الفطر في الشارقة ميلاديًا في تمام الساعة 5:54 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر في منطقة العين 6:05 صباحًا

صلاة عيد الفطر في منطقة دبا الحصن الساعة 6:09 صباحًا

توقيت عيد الفطر بمدينة عجمان في تمام الساعة 5:53 صباحًا

ميعاد صلاة العيد في أم القيوين 5:54 صباحًا

توقيت عيد الفطر في زايد ستكون في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في مدينة الفجيرة 6:07 صباحًا

توقيت العيد في الرويس 6:07 صباحًا

صلاة العيد في خورفكان 6:09 صباحًا

توقيت العيد في خليفة 6:01 صباحًا

صلاة العيد في دبي 5:57 صباحًا

هلال شوال رؤية الهلال في الامارات

كشفت رؤية الهلال في الامارات و هلال شوال عن موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022. وموعد عيد الفطر 2022 – 1443 في الإمارات يوم الاثنين 2 مايو ميلاديًا – 1 شوال 1443 هجريًا. كي يستقبل المسلمين عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل.