نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022.. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 نهتم خلال موضوعنا هذا أن نسهل على الشعب الكويتي معرفة موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 والاجابة على عدد من الأسئلة منها كم باقي على عيد الفطر 2022 ومعرفة ساحات صلاة العيد الكويت حيث أن اول ايام عيد الفطر 2022 اقترب كثيرًا ولهذا ننشر في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 وقرارات وزارة الأوقاف حول فتح الساحات.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت أعلنت عن توقيت صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 وأكدت أنها في تمام الساعة 05:21 صباحا.

ساحات صلاة العيد الكويت

ساحات صلاة العيد الكويت يسأل عنها الشعب الكويتي قبل حلول اول أيام عيد الفطر 2022 في الكويت. حيث نقام صلاة العيد في محافظة الجهراء الكويتية وفي النسيم وساحة سعد العبدالله وساحة القيروان والجهراء والصليبية. وساحة ملعب الهيئة العامة للرياضة وساحة مركز شباب القصور وفي الساحة مقابل مسجد زهرة محمد بهجت. كل هذا لأداء صلاة عيد الفطر 1443 هجريًا -2022 ميلاديًا في ساحات صلاة العيد الكويت. بعد الكشف عن توقيت صلاة عيد الفطر في الكويت 2022.

كم باقي على عيد الفطر 2022

كم باقي على عيد الفطر 2022 من الأسئلة الشائعة أيضًا بين الشعب الكويتي. حيث اقترب عيد الفطر 1443 هجريًا جدًا فيتبقى يومًا واحدًا على حلول عيد الفطر المبارك 2022 – 1443 .

متى عيد الفطر 2022 – 1443 في الكويت

يبدأ عيد الفطر المبارك في دولة الكويت يوم الاثنين 2 مايو 2022 وينتهي يوم 5 مايو 2022. حيث يكون عيد الفطر يوم 1 شوال 1443 هجريًا وينتهي 3 شوال 1443.

اول أيام عيد الفطر في الكويت

يحتفل الأطفال والكبار في أول أيام عيد الفطر في الكويت في بداية اليوم بأداء صلاة عيد الفطر 1443 – 2022 بعد تزين المساجد بالزينة والبلالين كي يتسمتع الأطفال بأجواء العيد ثم يذهبون برفقة أسرهم في أول ايام عيد الفطر في الكويت إلى المتنزهات وكذلك تذهب العائلات في اول أيام عيد الفطر في الكويت إلى الأقارب كي يصلون أرحامهم ويعطون الصغار العيدية ويشاهدون المسرحيات والأفلام.