موعد صلاة العيد في المدينة المنورة وعرعر 1443

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة وعرعر يريد العديد من الناس معرفة متى موعد صلاة العيد في المدينة المنورة وعرعر، حيث صرحت وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربية السعودية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق يوم ٢/٥/٢٠٢٢م أي يوم الإثنين وسيوافق اليوم الأول من شهر شوال ١٤٤٣ هجريًا، لذا تابعوا معنا هذه المقالة لمعرفة المزيد عن متى موعد صلاة عيد الفطر في مدينة وعرعر.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة وعرعر

من المقرر أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة عرعر ستكون في تمام الساعة الخامسة وست وأربعون دقيقة صباحًا اي بعد ١٥ دقيقة من طلوع الشمس يوم الإثنين، بالإضافة إلى تخصيص مساحات كبيرة وضخمة حتى تتسع جميع المصلون ويتمكنوا من أداء صلاتهم، وتتألف صلاة العيد من ركعتين اثنين ثم تتبعها خطبة شبيهة بخطبة صلاة الجمعة، وتتكون الركعة الأولى من صلاة العيد من سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أما الركعة الثانية من صلاة العيد تتكون من خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال كما يجب أن تكون قبل البدء بالقراءة، كما أنه يفصل بين كل ركعة والثانية بفاصل زمن قليل يعادل قراءة آية معتدلة، ومن الجدير بالذكر بدء صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباحًا، علاوة على ذلك أن وزارة الشئون الإسلامية أعلنت عن تخصيص ٧٤٥ مسجد مخصص للمصلين، كما ستكون صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق صباحًا، وفي مدينة الرياض الساعة الخامسة واثنين وثلاثين دقيقة صباحًا، وفي مدينة جدة الساعة السادسة وسبع دقائق صباحًا، وفي مدينة الدمام الساعة الخامسة وست عشر دقيقة صباحًا، وفي مدينة الطائف في تمام الساعة السادسة ودقيقتين صباحًا، وفي مدينة نجران في تمام الساعة ٥:٥٢ صباحًا، وفي مدينة القطيف في تمام الساعة ٥:١٧ صباحًا، وفي مدينة تيماء في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباحًا.

مكانة عيد الفطر المبارك في قلوب المسلمين

يعتبر العيد فرصة لتحسين علاقة المسلم بأهله وجيرانه وأصدقائه وأقاربه.

إضافة إلى أنه فرصة لزيادة الترابط الأسري وتقوية علاقات الوالدين بأبنائهم وقضاء بعض الوقت المسلي معهم والتنزه في الحدائق والملاهي.

يحب الأطفال اللعب بالمسدسات اللعبة والعرائس وارتداء ملابسهم الجديدة.