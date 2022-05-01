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بطاقة تهنئة العيد وزارة الصحة moh.gov.sa حيث تحرص وزارة الصحة بالمملكة في كل عام بإطلاق شكل بطاقة جديدة مختلفة للاحتفال والتهنئة بالمناسبات الوطنية والدينية، وذلك حرصا من الوزارة على ماركة الشعب السعودي في المناسبات الهامة وتمكينهم لإرسال بطاقات معايدة عليها اسم المرسل إليه بشكل عصري وطريقة سهلة في الإرسال.
بطاقة تهنئة العيد وزارة الصحة moh.gov.sa إنشاء معايدة عيد الفطر المبارك 1443 بالمملكة
أعلنت المملكة العربية السعودية عن استطلاع هلال عيد الفطر المبارك مساء السبت، وذلك مع توقعات بإتمام رمضان هذا العام للثلاثين يوم، ولم تثبت رؤية الهلال في مساء السبت بالفعل لتعلن المملكة أن الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان 1443 ليكون الأول من شهر شوال هو الاثنين في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية، فيما عدا دولة الإمارات وإندونيسيا، وهنئت المملكة الأمة السعودية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وقام شيوخ ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بالاتصال بخام الحرمين الشريفين بتقديم التهنئة بحلول موعد العيد.
السماح بالصلاة في المساجد السعودية هذا العام
بشرى لجميع السعوديين أن سمحت المملكة بالصلاة في جميع المساجد السعودية، وذلك بعد أن يتم تأمين المساجد جيدا بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كرونا والتباعد الاجتماعي، وأيضا بعد تراجع أعداد الإصابات اليومية من الفيروس وتحصين الغالبية الأكبر من الشعب سمحت الجهات المسؤولة بالصلاة في المساجد في رمضان وسمحت أيضا بالصلاة في عيد افطر المبارك، وقامت أيضا بالإعلان عن مواعيد صلاة العيد في المملكة، وقامت العديد من الوزارات والهيئات السعودية بالمبادرة لإطلاق بطاقات معايدة عيد الفطر المبارك عليها اسم المرسل إليه.
كيفية إطلاق بطاقة معايدة إلكترونية وزارة الصحة لإنشاء معايدة عيد الفطر المبارك
- يقوم المواطن والمستخدم بالدخول على رابط إنشاء بطاقات معايدة وزارة الصحة السعودية.
- يتم اختيار المستخدم (ما بين أخوكم – أو أختكم).
- يقوم المستعمل للرابط بكتابة اسم المرسل إليه.
- يتم بعد ذلك اختيار ايقونة “تحميل”.
- تنزل الصورة وعليها اسم المرسل إليه في ملفات التنزيل على الحاسب المحمول.
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