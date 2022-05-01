العالم اليوم - روسيا تسلم "بعض المدنيين" للأمم المتحدة بعد "إجلاء المصنع"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تسلم "بعض المدنيين" للأمم المتحدة بعد "إجلاء المصنع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 مايو 2022 10:19 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن نحو ثمانين مدنيا تم إجلاؤهم من مجمع "آزوفستال" الصناعي في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، وتم "تسليم" بعضهم للأمم المتحدة بناء على رغبتهم.

وقالت الوزارة في بيان "تم إجلاء ثمانين مدنيا بينهم نساء وأطفال"، موضحة أن "من رغبوا في التوجه الى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف تم تسليمهم لممثلين للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، أظهر تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية قافلةَ سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف "زد" الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.

في غضون ذلك، طلب بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام "لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية. نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم. شكرا لتفهمكم".

وكان جنود أوكرانيون يحرسون موقع "آزوفستال" ذكروا السبت أنه تم إجلاء عشرين مدنيا، من بينهم أطفال، على أمل أن يكون ذلك باتجاه زابوريجيا وهي منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن "صواريخ أونيكس عالية الدقة قرب أوديسا دمرت مرآب طائرات في مطار عسكري بأسلحة وذخائر وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية ، كما دمرت المدرج".