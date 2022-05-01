العالم اليوم - البابا يطالب بفتح ممرات انسانية في ماريوبول "المدمرة بوحشية"

انتم الان تتابعون خبر البابا يطالب بفتح ممرات انسانية في ماريوبول "المدمرة بوحشية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 مايو 2022 10:19 مساءً - جدد البابا فرنسيس، يوم الأحد، نداءه لفتح ممرات إنسانية بهدف إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية التي "تعرضت للقصف بوحشيّة ودُمِّرَت".

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس "تتجّه أفكارنا مباشرةً إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية، مدينة مريم، التي تعرضت للقصف بوحشيّة ودُمِّرَت. أجدد طلب إنشاء ممرات إنسانية آمنة".

وتم إجلاء مجموعة أولى من المدنيين ليل السبت الأحد من مصانع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا، التي دمرت بشكل شبه كامل بعد أسابيع من الحصار.

وتم إجلاء عشرين مدنياً وفق كتيبة آزوف الأوكرانية، بعدما فشلت جميع محاولات الإجلاء الفائتة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعتين من المدنيين، من 25 و21 شخصًا، تمكنوا من الخروج من آزوفستال، حيث تقول كييف إن مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين لا يزالون يحتمون في شبكة أنفاق تحت الأرض تعود إلى الحقبة السوفياتية.

إلى ذلك ندد البابا بـ "تدهور مروع للبشرية". وقال "من فضلكم لا تستسلموا لمنطق العنف ولدوامة السلاح الفاسدة".