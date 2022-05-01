متى موعد صلاة عيد الفطر في مصر والسعودية 2022؟

صلاة العيد في مصر، بعد أيام قليلة يأتي عيد الفطر حيث ينتهي شهر رمضان في الأول من شهر مايو ليكون عيد الفطر في الثاني من الشهر وهو من المناسبات السعيدة المحببة لدينا جميعًا نحن المسلمون وننتظرها بفارغ الصبر بعد انتهاء شهر رمضان، على الرغم من الحزن الغامر الذي نشعر به من انتهاء هذا الشهر الكريم الذي لا يكرر سوى مرة واحدة بالعام ويرحل بخيره وبركاته ليأتي عيد الفطر وهو كمكافأة من الله جل وعلا لنا بعد صيام الشهر الكريم تعبدًا لوجه الله تعالى، ومن أهم العادات المميزة لعيد الفطر هي صلاة العيد التي تقام بعد شروق الشمس بفترة بسيطة حيث تختلف الصلاة في كل منطقة حسب شروق الشمس بها لمعرفة موعد صلاة العيد 2022 في مصر تابعوا معنا.

صلاة العيد في مصر

كما ذكرنا فإن موعد عيد الفطر في مصر والعديد من الدول العربية هو الثاني من الشهر القادم شهر مايو وهو يوم الاثنين وفيما يلي مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات في مصر:

صلاة العيد في بورسعيد تقام بالخامسة والنصف في الصباح.

والصلاة في الجيزة بتمام الخامسة وسبع وثلاثين دقيقة صباحًا.

وتقام الصلاة في كفر الشيخ وطنطا الساعة الخامسة وست وثلاثين دقيقة.

أما عن الإسكندرية وسوهاج فتبدأ الصلاة بتمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحًا.

وفي القاهرة تقام صلاة العيد في الخامسة وست وثلاثين دقيقة بالضبط.

وتبدأ الصلاة في محافظة دمياط بتمام الخامسة واثنين وثلاثين دقيقة.

وفي الغردقة تقام الصلاة في الخامسة والنصف صباحًا.

تقام صلاة العيد في الفيوم في الخامسة وتسع وثلاثين دقيقة.

وفي أسوان تبدأ صلاة العيد بتمام الساعة الخامسة وثمانية وثلاثين دقيقة.

في شرم الشيخ تقام الصلاة في الخامسة وسبع وعشرين دقيقة.

موعد صلاة العيد في السعودية

أما عن السعودية فتقام الصلاة في معظم المناطق بها في المواعيد الآتية:

رسائل التهنئة بعيد الفطر 2022

لا يوجد أفضل من تلك المناسبة من أجل تهنئة أحبابنا وأصدقائنا وهناك العديد من طرق التهنئة مثل إرسال رسائل على الجوال أو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أو بمهاتفة من نحب لتهنئتهم أو بالزيارات العائلية للاحتفال بعيد الفطر، وهناك الكثير من رسائل التهنئة بقدوم عيد الفطر يمكن أن نستخدمها في التهنئة منها: