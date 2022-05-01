البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق جون تود، حيث تم مناقشة الجهود العالمية للسلامة على الطرق والتحضيرات القائمة لعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن تحسين السلامة على الطرق فى العالم يومى 30 يونيو و1 يوليو 2022.

واستعرض السفير الرويعى التجربة الرائدة للبحرين فى مجال سلامة الطرق من خلال تعزيز التشريعات وتحسين جمع البيانات، ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية ومحلية للسلامة على الطرق.