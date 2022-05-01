وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه فى برنامج العمرة استقبلت المواقيت ومساجدها أكثر من 8 ملايين معتمرا وقدمت لهم خدمات على مدار الساعة وبإشراف أكثر من 6000 فنى ومشرف ميدانى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما استفاد أكثر من مليونى معتمر من الخدمات التوعوية التى قدمتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة، والذى شارك فى تقديم خدماتها عدد كبير من الدعاة ومترجمين بلغات عالمية.
وفى المجال الدعوى والإرشادى نفذت الوزارة 8220 عملا دعويا، استهدفت من خلالها 22 مليون شخص من المواطنين والمقيمين، اشتملت على محاضرات دعوية وكلمات توعوية ودروس علمية، كما أنه تم تنفيذ 13 دورة قبيل شهر رمضان فى شرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب، و13 دورة نسائية فى شرح كتاب المعتقد الصحيح وكتاب الصيام من دليل الطالب، استفاد منها طلاب وطالبات المنح الدراسية بالجامعات وبلغ عددهم أكثر من 4850 طالبا وطالبة.
كما قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بتوزيع قرابة 300 ألف نسخة من المصاحف الشريفة بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعى سدايا ممثلة بـ "منصة إحسان للعمل الخيرى"، وذلك عبر أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوى ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة ومسجد قباء، كما تم تسليم 50 ألف نسخة لوزارة الدفاع و50 ألف نسخة للمديرية العامة للسجون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: أكثر من مليون شخص استفادوا من وجبات الإفطار فى 34 دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.