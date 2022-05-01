نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج القبول بالتعليم الموازي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن نتائج القبول بالتعليم الموازي رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، بعد أن أكملت وزارة التربية العراقية مراجعة ما يقرب من 35000 طالب من بين الطلبات المقدمة للقبول الموازي، بالإضافة إلى معلومات وصور جميع الجامعات المشاركة في القبول الموازي، وقد أطلقت وزارة التعليم والبحث العلمي آلية لإيصال النتائج إلى موقع الوزارة بأكمله، وسيكون اعلان النتائج عبر موقع وزارة التعليم.

نتائج القبول بالتعليم الموازي

تم نشر نتائج القبول بالتعليم الموازي عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتعليم العراق، والذي يستبع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك لتتبع نتائج القبول الموازي (قبول الطلاب ذوي الدرجات المنخفضة التي تمنعهم من دخول الكلية اثناء القبول المركزي) في الجامعات والكليات. يقام في العام الدراسي 2022/2023 ولأول مرة في العراق.

استخراج نتائج القبول بالتعليم الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج المرحلة الأولى للقبول الموازي في العراق والتي بلغ عددها الإجمالي أكثر من 15 ألف طالب وطالبة والتي نفذت على ثلاث مراحل مختلفة. القبول الموازي هو مبادرة خاصة من وزارة التربية والتعليم العراقية للسماح للطلاب ذوي الدرجات الضعيفة بدخول الجامعات ومراكز البحث العلمي. بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من القبول الموازي ما يقرب من 10000.

ادخل الان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بعد ذلك قم بالضغط على قسم تقديرات الطلاب.

انقر فوق نتائج طلب القبول الموازي.

سيُطلب منك رقم الاختبار والمعلومات الأخرى المطلوبة.

اضغط على كلمة لرؤية النتائج.

إذا كانت معلوماتك صحيحة، فسترى النتائج على الفور.

يمكنك أيضًا الحصول على النتائج في ملف pdf بجميع الأسماء المقبولة.

يمكنك الآن التحقق من نتائج القبول الموازية وتنزيلها من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جدير بالذكر أن اختبار القبول الموازي هو يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى وهي المرحلة الخاصة بفحص الطالب بطريقة وعمل جدول زمني خاص ومحدد، والذي يعتبر عينة اختبار، هذه الخطوة (عينة) وهي تخص حساب الطالب فقط والنتائج ليست رسمية، تبدأ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والغرض منها توفير حساب متكامل لاستقبال جميع الطلاب في الجامعات المختلفة.