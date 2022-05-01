أماكن الاحتفال بالعيد وتجهيز مواقع الاحتفالات بالألعاب والعروض الغنائية في السعودية

أماكن الاحتفال بالعيد وتجهيز مواقع الاحتفالات بالألعاب والعروض الغنائية والمسابقات مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تجد الكثير من العائلات في السعودية والأفراد الذين يرغبون في الاستمتاع بأيام العيد لذلك انتهت أمانة العاصمة المقدسة بمكة من كافة الاستعدادات التي تخص أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443 المواقع التي سوف يقام فيها الاحتفال بجانب المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق و ميادين وساحات عامة وجهزت اللوحات بالكلمات المعبرة عن المناسبة السعيدة عيد الفطر المبارك.

أهم الاستعداد في مكة وتجهيز المواقع للاحتفال بعيد الفطر

بالتعاون جهزت الأمانة مواقع احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك مع الجهات المعنية والتي سوف تقام في مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة وأيضا في حديقة بحرة.

كما قامت الجهات المعنية بذلك من خلال توضيح المدير العام للخدمات الاجتماعية أن الأمانة قامت بالتعاون والتنظيم من وقت مبكر بتجهيز مواقع الاحتفالات وأعداد برامج مميزة تتواكب مع المناسبة حيث تشمل الاحتفالات على العديد من الفقرات التي تتضمن ألعاب ومسابقات وألوان فلكلورية وعروض غنائية للأطفال كما في تضمن فقرة الرسم على الوجه وعروض الدمية وعروض العمالقة والسحوبات ولكن التصوير الفوتوغرافي وتقديم أيضا الهدايا والجوائز.

المواقع التي سوف تقام فيها الاحتفالات بمكة المكرمة

حددت ثلاث مواقع بمكة المكرمة وهي مواقف حجز السيارات بالشرائع قرية الطائف السيل.

حديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية.

حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان.

وسوف تستمر هذه الاحتفالات على مدار ثلاثة أيام من اليوم الثاني حتى أربعة شهر شوال.

كما أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة بأنه قد وضع خطط وبرامج مكثفة لهذه المواقع وصيانتها وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات والساحات وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ابتهاجا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما تم إعطاء التعليمات باستعداد جميع الإدارات الرقابية للمواقع التي تشهد ازدحام من السكان والزوار للاستمتاع بأوقات العيد في الحدائق والأماكن العامة والمسطحات الخضراء برفع درجه التنسيق بين البلديات الفرعية ووضع خطة لعمل المواصلة على تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية.

وتكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية خاصة الكافيهات والمطاعم والبقالات ومحلات بيع الحلويات.

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