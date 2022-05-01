تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب من منصة سلفة

من أهم المنصات التمويلية في المملكة العربية السعودية هي منصة سلفة للتمويل، وهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي وتقدم تمويلات عديدة للمواطنين، وهي تتيح التعاملات البنكية المادية عن طريق الهاتف المحمول، لتسهيل المعاملات المالية وتطوير الخدمات، وهي تتيح تمويل شخصي سريع، يتم الحصول عليه من خلال خدمة التطبيق الإلكتروني، وتبلغ قيمة التمويل الشخصي السريع بين ألف ريال سعودي وحتى خمسة آلاف ريال سعودي، وتوفر فترة سداد ميسرة يحددها العميل، مع مطابقة أحكام الشريعة الإسلامية.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من سلفة

أعلنت منصة سلفة عن عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل شخصي سريع، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة يحمل الجنسية السعودية.

ويجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بداخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عمرها عن 60 عام.

يجب ألا يقل دخل المتقدم عن أربعة آلاف ريال سعودي.

يجب أن يمتلك المواطن المتقدم عمل في أي منشأة حكومية لمدة ثلاثة شهور كحد ادنى، أو يعمل بأي منشأة خاصة لمدة ستة شهور كحد أدنى.

طريقة التقديم على تمويل شخصي سريع من سلفة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة وهي كالتالي:

يجب أن يقوم المتقدم أولا بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة، ويمكن الدخول أيضا عن طريق تحميل التطبيق الإلكتروني لمنصة سلفة للتمويل.

يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، ويختار تسجيل الدخول.

يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

يدخل المتقدم جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، ورقم الهاتف، ورقم الهوية والبريد الإلكتروني الخاص به.

يقوم بتحديد المبلغ المراد الحصول عليه وفترة السداد المناسبة له.

يقوم بقراءة جميع الشروط والأحكام، ثم يضغط على الموافقة عليها.

يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يجب أن يقوم المتقدم بالتأكد من صحة البيانات التي ادخلها، ثم يضغط على طلب التمويل.

ومن البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة هما، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، مصرف الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، بنك سامبا، البنك الأول، بنك الجزيرة، بنك الرياض.