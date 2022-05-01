موعد صلاة العيد في الرياض 1443 وما هي أماكن صلاة عيد الفطر المبارك

موعد صلاة العيد في الرياض وأماكن صلاة العيد بداخلها يريد الكثير من الناس معرفة موعد صلاة العيد في الرياض وأماكن صلاة العيد بداخلها، حيث إن الله عز وجل فرض على المسلمين عيدين اثنين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فعيد الفطر يحل بعد شهر رمضان الكريم بينما يأتي عيد الأضحى في شهر ذي الحجة تحديدًا بعد يوم عرفة، وفيما يلي بيان موعد صلاة العيد في الرياض والأماكن المتاحة لأداء الصلاة فتابعوا معنا هذه المقالة.

موعد صلاة العيد في الرياض وأماكن صلاة العيد بداخلها

صلاة العيد والاحتفال بأجواء العيد تبعث في النفس مشاعر بهجة وسعادة وفرح في نفوس المسلمين، وفيها يفرح الأطفال الصغار ويلعبون في الحدائق والشوارع مع أصدقائهم، بالإضافة إلى أن العيد فرصة للكبار حتى يتمكن المسلم من زيارة أهله وجيرانه وأصدقائه لقضاء بعض الوقت معهم مما يوطد العلاقات بينهم ويقويها، كما أن عيد الفطر فرحة للمسلمين بعد صومهم لشهر رمضان الكريم، وقد أعلنت دار الإفتاء في السعودية بثبوت رؤية الهلال وهذا معناه أن العيد سيحل في ٢/٥/٢٠٢٢م واليوم الأول من شهر شوال الموافق ليوم الإثنين، ومن المؤكد أن صلاة عيد الفطر المبارك في الرياض ستبدأ في تمام الساعة 5:32 صباحًا طبقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف.

أماكن صلاة عيد الفطر في الرياض

هناك عدة أماكن في الرياض مخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك، حتى يختار المسلم ما يناسبه من هذه الأماكن لأداء صلاة عيد الفطر، ففرحة العيد والاحتفال به يعد من تعظيم شعائر الله تعالى، وتستمر صلاة العيد حتى قبل الزوال أي قبل رفع آذان صلاة الظهر هذا باتفاق جميع العلماء، ومن الأماكن المتاحة في الرياض لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ما يلي:

وهناك العديد من الأماكن في مدينة الرياض التي يكون فيها صلاة عيد الفطر المبارك وعلى رأسها الشارع المعروف بشارع الملك الفيصل بالإضافة إلى الحي المعروف بإسم منفوحة القديمة، وحي الشفاء، وهناك أيضاً حى السويدي هذا بالنسبة لبعض المناطق العامة بينما تكون الصلوات في العديد من الجوامه ومنها جامع الراجحي بالرياض.