منصة ساهم تسجيل دخول للتبرعات الخيرية

منصة ساهم تسجيل دخول، حيث تعتبر منصة ساهم واحدة من أهم المنصات الإلكترونية الخيرية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، امتداد مميز لجميع أعمال الإغاثة والعون الذي توفره المملكة لجميع المجتمعات المنكوبة والأكثر احتياجًا، ويهدف المركز إلى توحيد أعمال المملكة الإنسانية والتي يتم تقديمها الخارج، وتعمل المنصة علي توفير تبرعات خيرية ومنحها لقطاعات العمل الإنسانية المختلفة ومنها برامج الغذاء، والبرامج الصحية، بالإضافة إلى برنامَج الإيواء وبرامج المياه والإضاءة وعمليات الإصحاح البيئي وغيرها، وتوفر منصة ساهم فرص مميزة من أجل تقديم التبرعات بشكل إلكتروني للبرامج التي يوفرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعالم، ويتم التبرع باستخدام البطاقات الائتمانية وعدد من آليات السداد الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط منصة ساهم تسجيل دخول.

منصة ساهم تسجيل دخول

تمنح منصة ساهم جميع المتبرعين فرصة إنشاء حساب شخصي يمنح للمتبرع فرصة لمعرفة البرامج التي قام بدعمها أو التي سيتبرع بها، ويتم تسجيل دخول منصة ساهم للتبرعات الخيرية بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط المنصة التالي: منصة ساهم.

يجب تحديد النقر إلى تبويب (تسجيل دخول) من أعلي صفحة الموقع.

يتطلب إدخال البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.

ثم إدخال كلمة المرور في المكان المحدد لذلك.

ثم تسجيل رَقَم التحقق من خلال إدخال الأرقام الظاهرة في الصورة في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي تسجيل دخول المنصة.

تسجيل جديد بمنصة ساهم

يمكن إنشاء حساب جديد في منصة ساهم للمساعدات الخيرية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية، والاستفادة من جميع الخِدْمَات الخيرية التي تقدمها المنصة لجميع المستخدمين والمواطنين في أي مكان، ويتم تسجيل الحساب علي النحو التالي: