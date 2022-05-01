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عمر شويل - جدة كم قيمة زكاة الفطر نقدا 2022 في الإمارات من الأسئلة التي كثر تداولها بين الكثيرين مع نهاية شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وقد تنوعت فتوى إخراج زكاة الفطر من دولة إلى دولة أخرى وفقًا لاعتبارات كثيرة وإليك كم قيمة زكاة الفطر نقدا 2022 في الإمارات .

كم قيمة زكاة الفطر نقدا 2022 في الإمارات

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة لتوحيد قيمة زكاة الفطر هذا العام وكفارة الفطر وفدية الصيام بالبلاد، وقد نصت الفتوى على أن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلو جرام من الأرز وهو ما يعادل 25 درهم للشخص الواحد، وبينت دار الإفتاء أنه يُستحب إخراج الزكاة قبل صلاة العيد .

موعد إخراج زكاة الفطر

بين الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية بأنه يكره تأجير الزكاة لما بعد صلاة العيد وإن تأخر الشخص لا تسقط عنه ويجب إخراجها. أما عن إخراج زكاة الفطر نقود فقد بين أن الذي يُختار للفتوى في عصرنا هذا ويكون متوافق لمقاصد الشرع الشريف وأنسب لمصالح الخلق أن تكون الزكاة أنفع للفقير ولذلك يجوز إخراج الزكاة مال وهذا هو مذهب السادة الحنفية والموافق لسيدنا معاذ رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر طُهره للصائم وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة يخرجها المسلم على نفسه أو ما يلزمه نفقته، ولا مانع من تعجيلها من أول يوم في شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد، ويوجد ثلاث فئات مستثناه من زكاة الفطر وهم الفقير الذي لا يمتلك قوت يومه، والجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي مات قبل غروب أخر يوم في رمضان. وتُخرج الزكاة لمصارفها الثمانية :

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وهذا وقد حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر بقيمة 15 جنيه للفرد، وحددت دار الفتوى السعودية قيمة زكاة الفطر 25 ريالًا للفرد يتم إخراجهم قبل صلاة العيد .