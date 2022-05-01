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موعد إزالة كل حي عشوائي فى جدة صدر له قرار هدد وخطة الاخلاء والازالة بعد العيد وأيضا خطة وموعد إزالة الاحياء العشوائية فى جدة واستئناف هدد جدة بعد اجازة العيد وأسماء المناطق التي عليها إزالة فى مدينة جدة حيث تواصل امانة جدة استكمال اعمال الهدد فى احياء جدة والتي تم تحديدها فى اطار خطة تطوير المناطق العشوائية الغير صالحة لإقامة المواطنين ولا توفر لهم حياة كريمة وتفتقر الى الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الامراض بسبب سوء التخطيط والكثافة السكانية المرتفعة فى تلك الأماكن مما يجعلها بيئة خصبة للجريمة وانتشار المخدرات والامراض وتأتي عمليات إزالة العشوائيات فى اطار تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتطوير كافة الاحياء العشوائية وإزالة الكثير منها فى المدن السعودية. ويتم صرف تعويضات للمتضررين من عمليات إزالة العشوائيات فى المملكة.
خطة الهدد فى جدة
بالنسبة لتفاصيل الهدد فى احياء جدة سيتم البدء فى إزالة وتطوير حي الجامعة وذلك بعد الانتهاء من الهدد فى مدائن الفهد قبل بداية شهر رمضان 1443 حيث أعلنت امانة جدة انه سيتم اشعار سكان حي الجامعة بالإخلاء للمنطقة وبعد ذلك سيتم فصل الخدمات من مياه وكهرباء عن المنطقة حتى يتم البدء فى اعمال الازالة فى حي الجامعة بجدة نهائيا ثم يتم رفع الأنقاض لتجهيز الحى للتطوير وبناء مناطق سكنية متطورة.
موعد الهدد فى جدة
وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها من قبل امانة جدة لعمليات الازالة فى حي الجامعة سيتم اشعار السكان بالإخلاء فى يوم الرابع عشر من مايو 2022 وبعد ذلك سيتم فصل الخدمات عن المنطقة من مياه وكهرباء فى الثامن والعشرين من مايو 2022 على ان تبدأ اعمال الازالة فى حي الجامعة من يوم الرابع من يونيو 2022 على ان يكون موعد انتهاء الهدد فى حي الجامعة يوم الثامن عشر من يونيو 2022 وتكون عمليات رفع الأنقاض مستمرة بشكل يومي بالتوافق مع علميات الهدد فى الحي.
موعد إزالة الاحياء العشوائية فى جدة
- موعد الهدد فى حي مدائن الفهد بداية من يوم الخامس من مارس 2022.
- ثم موعد الهدد فى حي الجامعة بداية من يوم الرابع من يونيو 2022.
- كذلك موعد الهدد فى حي الروابي بداية من يوم الحادي عشر من يونيو 2022.
- أيضا موعد الهدد فى حي المنتزهات يبدأ يوم الخامس والعشرون من يونيو 2022.
- ثم موعد الهدد فى حي قويزة يبدأ فى التاسع من يوليو 2022.
- كذلك موعد الهدد فى حي العدل والفضل يبدأ من يوم الثلاثون من يوليو 2022.
- وأخيرا موعد الهدد فى حي ام السلم و كيلو 14 الشمالي يبدأ فى السادس من أغسطس 2022.
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