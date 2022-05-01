نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 برقم الامتحاني جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 يمكنك الحصول عليها من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو موقع نتائج، فقد اعتمدت الوزارة النتيجة بشكل رسمي وظهرت في المدارس أولا ثم سيتم رفعها على الانترنت، وبالفعل تم هذا ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال المدرسة التابعين لها، كما أنها متاحة عبر مواقع المحافظات الالكترونية، وسوف نوضح لكم من خلا فقرات المقال طريقة الحصول علي نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 بالخطوات.

ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022

قالت الوزارة أنها نجحت هذا العام في جعل شكل الامتحانات من أسئلة ونظام مراقبة في اللجان وتأمين عن العام الماضي، والدليل على هذا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عما سبق، وعلى الرغم من أن بعض الطلاب اشتكوا من بعض الأسئلة التي وردت في الامتحان إلا أن الأمر قد مر بسلام وتم تخطي الأمر من قبل الطلاب، خاصة أن جميع الأسئلة من داخل المنهج، فلا يمكن المزايدة على صعوبة الامتحانات، أما عن حصولك على النتيجة فيكون من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم ما عليك سوا كتابة رقمك الامتحاني ثم المحافظة وستظهر النتيجة على الفور.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022

حتى تستعلم عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 ما عليك سوى الدخول على رابط موقع الوزارة الذي سيتم وضعه في الشرح، بعدها تختار المحافظة التي بها مدرستك المسجل فيها ورقم امتحانك وتحصل على النتيجة، يمكنك تخطي كل ذلك بالذهاب إلى مدرستك والحصول على نتيجتك بشكل مباشر ورقيا.

قم أولا بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط المباشر الخاص بالوزارة

بعد ذلك ستجد قسم به صفحات قم بالضغط على كلمة نتيجة الامتحانات.

بعدها قم باختيار محافظتك التي بها مدرستك الحالية،

ثم كتابة رقمك الامتحاني بشكل صحيح، وهو عبارة عن الرقم الذي دخلت به الامتحان.

يتم تحميل ملف النتيجة PDF.

قم بفتح ملف النتيجة والبحث عن الاسم.

بعدها ستظهر نتيجتك على الفور بالاسم الكامل ورقم امتحانك ثم سيتم سرد درجات، كل مادة قمت بامتحانها سوف تظهر وبجانبها درجة نجاحك فيها.

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي تم الاعلان عن ضرورة تواجدها للحصول على نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات المطلوبة للحصول على تلك النتائج بالمجان وذلك بعدما ان تم الاعلان عنها رسمياً فى جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

عمليات البحث على جوجل حتي الان رائجة بحثاً عن خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي والتي بامكانكم الحصول عليها اون لاين وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التي تساعد الطلاب على الحصول على الخدمات التعليمية بشكل اول باول