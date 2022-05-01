بيلوسى: أمريكا تقف مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت بيلوسى - للصحفيين فى مدينة رزيسزو ببولندا، حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الأحد - :"أمريكا تقف مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر، كما نقف مع حلف شمال الأطلسى".

ونوهت إلى أنها ناقشت مع الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أمس السبت المساعدات الإنسانية والاقتصادية وجهود إعادة الإعمار، مشيرة إلى أنها نقلت للرئيس الأوكرانى رسالة وحدة وتقدير من الكونجرس الأمريكى.

تجدر الإشارة إلى أن بيلوسى تعد أرفع مسئول أمريكى يزور أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى، وتمثل زيارتها إظهارا كبيرا لمواصلة دعم الولايات المتحدة للنضال الأوكرانى ضد روسيا.

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