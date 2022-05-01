ألمانيا تقلص اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بذلنا جهودًا كبيرة مع جميع الأطراف المعنية لتقليص وارداتنا من الوقود الأحفورى من روسيا وتنويع إمداداتنا".

وكانت ألمانيا قد أعلنت قبل عدة أسابيع، أنها تريد الاستغناء تمامًا عن النفط والفحم الروسى بحلول نهاية العام، كما أيدت حظرًا أوروبيًا على النفط الروسى.