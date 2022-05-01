نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية أوقات صلاة العيد في السعودية والكويت وباقي المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية فنحن على موعد مع بداية عيد الفطر المبارك 2022 في جميع أنحاء الأمة الإسلامية بشكل عام، وذلك في الموعد الذي تم تحديده من جانب الجهات المختصة في جميع أنحاء العالم، فنجد أن الدول العربية تستعد في هذا التوقيت استقبال مناسبة عيد الفطر المبارك التي تعد أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمين بعد انتهاء شهر رمضان من كل عام، عيد الفطر المبارك 2022 بداية شهر شوال في يوم الثاني من شهر مايو 2022، كما أعلنت المصادر الفلكية في كل دولة من الدول وتم استطلاع هلال شهر شوال بالكثير من الدول العربية، وفي هذا الإطار سوف نوضح من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية

وتختلف مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك في الدول العربية بناء على فرق التوقيت، وهذا العام نجد أن مواعيد صلاة عيد الفطر في الدول العربية قد جاء على النحو التالي.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية

في العاصمة الرياض موعد الصلاة هو 5.36 دقيقة

في محافظة مكة المكرمة 6.08 دقائق

في المدينة المنورة موعد الصلاة 6.04 دقائق

في مدينة الدمام 5.19 دقيقة

في عرعر 5.45 دقيقة

في مدينة تبوك 6.10 دقائق

في جازان 6.05 دقائق

في مدينة بريدة 5.44 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت



موعد صلاة العيد بحلول الساعة 5:04 صباحًا وفق التوقيت المحلي، ففي مدينة بيان يكون الساعة 5:17 ص، وفي السالمية 5:17 ص، وفي الفروانية 5:17 ص، وفي الصليبية 5:18 ص ، وفي القرين 5:17 ص، وفي الزهراء 5:17 ص.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 الإمارات



موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة، فيكون وقت الصلاة في العين 6:05 ص، وفي دبا الحصن 6:09 ص، وفي عجمان 5:53 ص، وفي أم القيوين 5:54 ص، وفي زايد 6:04 ص، وفي الفجيرة 6:07 ص، وفي الرويس 6:07 ص، وفي خورفكان 6:09 ص، وفي خليفة 6:01 ص، وفي المصفح 6 ص، وفي رأس الخيمة 5:52 ص.