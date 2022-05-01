الأمم المتحدة تؤكد أن عملية تجري لإجلاء المدنيين من ماريوبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:25 مساءً - قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة تشرف على “ممر آمن” للمدنيين من مصانع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأوضح المتحدث، سافيانو أبرو، لـ”رويترز” إن العملية بدأت في 29 أبريل/نيسان ويجري تنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن العملية وصلت إلى مصانع الصلب صباح أمس السبت.

وذكر أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى لا تتعرض سلامة من تم إجلاؤهم والقافلة للخطر.