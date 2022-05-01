عاجل- اندلاع حريق فى موقع تابع لوزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - قالت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا، إن "الحريق اندلع فى موقع تابع لوزارة الدفاع"، مضيفة أن الموقع الذى نشب فيه الحريق يقع عند الحدود الإدارية لثلاثة بلديات، وهى منطقة بوريسوفسكى ومنطقة بيلجورود ومنطقة ياكوفليفسكى.
وتابعت: "العمل جار على التأكد من المعلومات عن إصابات وأضرار، وتعمل جميع الخدمات الخاصة فى الموقع مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان الأمن"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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