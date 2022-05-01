قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، فى تصريحات لها، إنه تم اعتقال ستة أشخاص من محافظة "جنين" الواقعة فى شمال الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أسير محرر، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من مخيم "الجلزون" الواقع شمال محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، ومن بين المعتقلين أسير محرر يبلغ من العمر 64 عامًا.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وهو ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحى فى بطنه، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم فى شرق محافظة "نابلس" الواقعة فى شمال الضفة واعتقلت مواطنًا بعد تفتيش منزله، كما اقتحمت قوات أخرى مُخيم "بلاطة" بالمحافظة المذكورة إلا أنه لم يبلغ عن اعتقالات هناك.