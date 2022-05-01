عاجل- تصريح جديد من الأمم المتحدة بشأن عمليات الإجلاء فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن فى 21 أبريل الماضى تحرير مدينة ماريوبول، التى وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا فى منطقة مصنع "آزوفستال".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ عملية عسكرية خاصة فى دونباس، الأمر الذى جعل الدول الغربية تفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مست القطاعين المالى والاقتصادى.