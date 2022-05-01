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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في السعودية ومصر والمساجد التي تقام فيها الصلاة 2022، حيث قد اقترب موعد عيد الفطر المبارك كما يشهد أقبال عدد كبير من المسلمين للقيام بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في اطهر مكان علي وجه الأرض وان من المؤكد و المعروف انه سوف يقوم فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتجهيز وأعداد الأماكن والمصليات ليتم استقبال المصلين لأداء صلاة العيد ومن هذا المقال يتم معرفة المساجد التي يقام فيها صلاة العيد بمدينة مكة المكرمة.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443

تقام صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية الساعة 6.32 بمدينة الرياض، كما تقام الصلاة في المدن الأخري كالتالي:

الرياض 5.32 نجران 5.52 مكة المكرمة 6.04 ينبع 6.08 حائل 5.48

موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2022

الإسكندرية 5.40 القاهرة 5.36 أسوان 5.32 طنطا 5.36 كفر الشيخ 5.36

المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد في مكة المكرمة 1443

حتي الآن لم يتم الإعلان رسميا عن المساجد التي يقام فيها صلاة عيد الفطر بمدينة مكة المكرمة حيث من المتوقع أن معظم المساجد والمصليات في مدينة مكة المكرمة تقوم بالاستعداد للاستقبال المسلمين للأداء صلاة عيد الفطر المبارك ١٤٤٣ه‍ بحيث يتم صلاة العيد في ذلك اليوم الاثنين الأول من شوال ١٤٤٣ ه‍ الموافق الثاني من مايو لعام ٢٠٢٢م في تمام الساعة ٦.٤ صباحا بتوقيت مكة المكرمة لتكون الصلاة ركعتين ويتخللها تكبيرات العيد ثم يتبعها خطبة العيد حيث يتم عرض ومعرفة ابرز المساجد أو الجوامع بمدينة مكة المكرمة التي عادة ما تستقبل صلاة العيد لتكون علي النحو التالي:

جامع الملك عبد الله.

المسجد الحرام.

جامع الحديبية.

مسجد المشعر الحرام.

جامع الجعرانة.

مسجد عائشة التنعيم، نذكركم برابط تكبيرات عيد الفطر 2022 .

. جامع المشعر.

مسجد الجن.

جامع الكبش.

مسجد العقبة.

جامعة الراية.

مسجد الخيف.

جامع انشقاق القمر.

مسجد نمرة.

جامع البيعة.

مسجد الشجرة.

جامع المعشر الحرام.

مسجد الولاء، ونذكركم برابط مقدار زكاة عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة

تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، الساعة 6.04 صباحا، ونذكركم برابط تهنئة عيد الفطر.

حيث تسعي وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتجهيزات اللازمة للعمل للإتمام صلاة عيد الفطر المبارك كما من المتوقع أن باقي فروع الوزارة في باقي المناطق بالمملكة يقوم أيضا بتهيئة المناخ وعمل الإعدادات والتجهيزات حتي يتم صلاة عيد الفطر في احدي الجوامع والمساجد التي توجد بكل منطقة مع الحرص والاهتمام بتهيئة وتوفير الأماكن والمواقع المخصصة للاستقبال النساء في الجوامع والمساجد والمصليات المكشوفة المعدة للاستقبالهم، واليكم رابط تكبيرات العيد 2022.

وصلنا لختام شرح موعد صلاة عيد الفطر في السعودية ومصر والمساجد التي تقام فيها الصلاة 2022.