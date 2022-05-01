بوتين يوقع قانونا يحظر إرسال معلومات الروس لدول الغرب

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قانونًا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى أى من السلطات فى الدول التى تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها.





وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نشرت بوابة المعلومات الرسمية للمعلومات القانونية نص القانون الجديد على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد. وبحسب الشبكة، يهدف هذا القانون إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتبنى الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية، تحت التهديد بالعقوبات، على المعلومات التى تمثل أسرارا بنكية. وكانت الولايات المتحدة أأصدرت قانونا فى مطلع 2021، يلزم المؤسسات المالية فى الاتحاد الروسى، تحت التهديد بفرض عقوبات، بتزويد السلطات الأمريكية بأى معلومات شخصية مطلوبة، بما فى ذلك السرية المصرفية.

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