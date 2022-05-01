جدة - نرمين السيد - أعلن مطار بغداد الدولى، تعليق الرحلات الجوية، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.



جدة - نرمين السيد - أعلن مطار بغداد الدولى، تعليق الرحلات الجوية، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. كما أشارت الوكالة إلى تعليق الرحلات الجوية فى مطار النجف العراقى، موضحة أن "حركة الطائرات ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحوال الجوية تعلق رحلات مطار بغداد الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.