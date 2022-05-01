عاجل- بيلوسى تكشف عن رسالة بعثتها واشنطن للرئيس الأوكرانى

وأضافت بيلوسى فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأحد فى بولندا، أن الوفد الأمريكى حظى بفرصة جليلة وشرف عظيم لزيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت على الأمن والمساعدات الإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار بعدما يتم تحقيق الانتصار.
وأكدت أنه ستتقدم بالشكر إلى الحكومة البولندية - أثناء زيارتها - لاستضافتها اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلدهم، ومعرفة ما يحتاجه اللاجئون الأوكرانيون.
ونوهت بأن الوفد الأمريكى سيغادر بفهم حالى لما يجب أن يتم فعله، وبتقدير أعمق وإلهام أشد لمن يشاركون فى القتال، والعزم على التحرك سريعا من أجل تحويل مبادرة الرئيس جو بايدن إلى تشريع.
وأعربت عن فخرها بالرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث إن خبرته السابقة كرئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس وكسيناتور لعدة سنوات وعمله كنائب للرئيس الأمريكى والآن كرئيس للبلاد، جعلته على علم بالتحديات فى المعركة بين الديمقراطية فى مواجهة القمع والاستبدادية ولكونه مصدرا لوحدة الصف فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) وكذلك داخل الولايات المتحدة.
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