برلين: رفع العقوبات الغربية عن روسيا ممكنا بشرط

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن "الهدنة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط، ومن الواضح لنا أن العقوبات لن ترفع إلا إذا سحبت روسيا قواتها".

وأوضحت بيربوك أن "السلام بشروط تمليها روسيا لن يجلب الأمن المنشود، سواء لأوكرانيا أو لنا فى أوروبا. فى أسوأ الأحوال، سيصبح هذا دعوة للحرب القادمة، حتى أقرب إلى حدودنا".

وتابعت: "فقط إذا رأى الجميع فى أوروبا مرة أخرى أنه فى النهاية لا يمكن لأى بلد أن ينتصر فى حرب، وأنه سيكون هناك خاسرون فقط، سيحل السلام الحقيقى".

ووفقا لوزيرة الخارجية الألمانية فإن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه بعد الآن بناء علاقات مع روسيا على النحو الذى كانت عليه قبل بدء العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، لافتة إلى أن أوروبا "لن تتمكن مرة أخرى من الاعتماد على تأكيدات موسكو".