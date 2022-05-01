الدنمارك تستدعى السفير الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الدنماركى، يبى كوفود، اليوم الأحد، إن "سبب الاستدعاء هو اختراق طائرة عسكرية روسية المجال الجوى الدنماركى، وهذا أمر غير مقبول تماما ومثير للقلق فى ظل الموقف الراهن".
وقالت المصادر السويدية، إن طائرة روسية طراز "ايه إن 30" انتهكت المجال الجوى السويدى أيضا شرقى جزيرة بورنهولم الدنماركية الواقعة على بحر البلطيق.
وقالت التقارير الغربية، إن أربع طائرات قتالية روسية اخترقت المجال الجوى للسويد مطلع مارس الماضى.
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