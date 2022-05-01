العالم اليوم - بعد "الحصار الطويل".. عشرات المدنيين يغادرون مصنع "أزوفستال"

انتم الان تتابعون خبر بعد "الحصار الطويل".. عشرات المدنيين يغادرون مصنع "أزوفستال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 مايو 2022 03:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أنه تم إجلاء نحو خمسين مدنيا يوم السبت من منطقة مصنع "أزوفستال" في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام "في 30 أبريل، بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع أزوفستال للمعادن"، وهو آخر معاقل الجيش الأوكراني في المدينة.

وأضافت "في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي" وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية.

وأكدت السلطات الروسية تأمين "المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين". ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.

وفي تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تظهر قافلة سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف "زد" الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.

وطلب بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام "لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية. نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم. شكرا لتفهمكم".

وكان جنود أوكرانيون يحرسون موقع "آزوفستال" ذكروا السبت أنه تم إجلاء عشرين مدنيا، من بينهم أطفال، على أمل أن يكون ذلك باتجاه زابوريجيا وهي منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن "صواريخ أونيكس عالية الدقة قرب أوديسا دمرت مرآب طائرات في مطار عسكري بأسلحة وذخائر وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية ، كما دمرت المدرج".

جرد لحصيلة الخسائر

أعلنت وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية حجم الخسائر في قوات جيش الطرف الآخر، منذ بدء الحرب في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن إجمالي خسائر الروس منذ بدء الحرب وحتى السبت 30 أبريل، بلغ نحو 23200 عسكري، و1008 دبابات، و2445 مدرعة، و436 من أنظمة المدفعية، و151 من راجمات الصواريخ، و77 نظاما مضادا للطائرات.

كما شملت الخسائر الروسية، وفقا لكييف، 190 طائرة، و155 مروحية، و1701 عربة عسكرية، و8 زوارق حربية، و76 خزان وقود، و232 طائرة من دون طيار، و32 معدات خاصة، و4 منصات متحركة لإطلاق الصواريخ البالستية.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر الطرف الأوكراني في الحرب.

وقالت إن "إجمالي الأهداف المعادية التي دمرت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بلغ 143 طائرة، و112 مروحية، و660 طائرة مسيرة، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2678 دبابة ومدرعة أخرى، و308 راجمات صواريخ، و1196 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2503 مركبات عسكرية".