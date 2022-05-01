موعد صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 .. ومظاهر احتفال المسلمين

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 يبحث عنها المسلمين المقيمين في الإمارات المتحدة العربية سواء من المواطنين الاصلين للدولة او الزائرين ولهذا يسألون عن زكاة الفطر جمعية الشارقة الخيرية وكذلك أوقات الصلاة في الشارقة حيث أن موعد صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022 – 1443 هجريًا في أوقات الصلاة الشارقة مهمة بالنسبة للمسلمين في مدينة الشارقة. وهذا ما نقدمه في السطور التالية لأن أوقات الصلاة الشارقة اقتربت صلاتها.

موعد صلاة عيد الفطر في الشارقة 2022

موعد صلاة عيد الفطر في الشارقة 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا. ستكون في تمام الساعة 5:54 صباحًا بينما يكون موعد صلاة عيد الفطر في منطقة العين 6:05 صباحًا وعيد الفطر في منطقة دبا الحصن الساعة 6:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الامارات

أما موعد صلاة عيد الفطر في الامارات بمدينة عجمان يكون في تمام الساعة 5:53 صباحًا. صلاة العيد في أم القيوين 5:54 صباحًا موعد صلاة عيد الفطر في زايد ستكون في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الامارات العربية المتحدة 1443

موعد صلاة عيد الفطر في الامارات العربية المتحدة 1443 بمدينة الفجيرة 6:07 صباحًا. أما صلاة العيد في الرويس 6:07 صباحًا وصلاة العيد في خورفكان 6:09 صباحًا وصلاة العيد في خليفة 6:01 صباحًا.

مساجد صلاة العيد في الشارقة

مساجد صلاة العيد في الشارقة يوجد عدد من الجوامع التي تتزين وتستعد لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الفطر. ومنها جوامع في منطقة الحمرية وفي المنطقة الوسطى. كما يوجد ضمن مساجد صلاة العيد في الشارقة مسجد الأمين ومسجد سعيد بن مالك في منطقة الرقيبة 7. بضاحية السيوح وضمن مساجد صلاة العيد في الشارقة جامع أبو سنان بن محصن في منطقة كشيشة 4 بضاحية الرحمانية وكذلك يوجد مسجد العلامة محمد بن علي الشوكاني بالحمرية شرق .

موعد عيد الفطر في الشارقة

موعد عيد الفطر في الشارقة يسأل عنها الشعب الاماراتي المسلمين حيث أن موعد عيد الفطر في الشارقة سيبدأ من يوم الاثنين المقبل يوم 2 مايو 2022 ميلاديًا – 1 شوال 1443 هجريًا ويأتي ثاني أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 3 مايوم 2022 – 2 شوال 1443 وثالث يوم في عيد الفطر وأخر يوم هو الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 – 3 شوال 1443 .